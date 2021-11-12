Песков о QR-кодах на транспорте: Это мировая практика

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12 ноября 2021, 14:43 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Введение QR-кодов на транспорте и в разных общественных местах стало практикой во всем мире из-за пандемии коронавируса. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что во всех странах Европы, в Северной Америке, в Китае и других странах Юго-Восточной Азии введение QR-кодов практикуется и довольно жестко.

Как считает Песков, это оправдывает себя. Отвечая на вопрос журналистов по поводу введения в России обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах, пресс-секретарь президента РФ сказал, что это мировая практика, которая в условиях непрекращающихся новых волн пандемии COVID-19 многими странами была признана безальтернативной.

Песков подчеркнул, что наша страна пошла по пути мирового опыта, и "этот опыт не на пустом месте вызрел, был наработан", - передает ТАСС.

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