Гинцбург назвал три причины ввести QR-коды в общественных местах

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13 ноября 2021, 08:31 Источник: РИА Новости

QR-код, фото: pixels.com

Глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал обязательное введение QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Соответствующий законопроект рассмотрят на следующей неделе.

«Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут заражаться, с одной стороны, а с другой стороны - дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19»,- пояснил микробиолог.

Ранее сообщалось, что в России будет установлен переходной период до 1 февраля, чтобы местные жители могли сделать прививку против коронавируса. До указанной даты в общественных местах можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест при отсутствии необходимой документации: сертификата о вакцинации или медотвода.

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