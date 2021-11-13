Гинцбург назвал три причины ввести QR-коды в общественных местах

Глава Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал обязательное введение QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Соответствующий законопроект рассмотрят на следующей неделе.
«Те, кто не вакцинированы, не будут находиться в местах массового скопления людей и не будут заражаться, с одной стороны, а с другой стороны - дальше передавать возбудители, и с третьей стороны, не будут в результате размножения и передачи заниматься выведением новых эпидемиологически значимых вариантов COVID-19»,- пояснил микробиолог.
Ранее сообщалось, что в России будет установлен переходной период до 1 февраля, чтобы местные жители могли сделать прививку против коронавируса. До указанной даты в общественных местах можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест при отсутствии необходимой документации: сертификата о вакцинации или медотвода.
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