Гинцбург назвал «великолепной» идею ввести QR-коды в транспорте и магазинах

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11 ноября 2021, 15:55

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал введение QR-кодов в транспорте, магазинах и других общественных местах. Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму, сообщили в четверг, 11 ноября, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Эта мера эффективна, доказательства этому мы видели летом на примере Москвы, когда после введения QR-кодов началась массовая вакцинация. Если коды будут введены на законодательном уровне, это будет великолепно»,- высказал микробиолог.

Гинцбург считает, что QR-коды позволят подавить циркуляцию доминирующего в России дельта-штамма коронавируса и предотвратить появление и распространение новых мутаций.

Кроме того, ученый призывает бороться с сайтами по продаже фальшивых сертификатов о вакцинации. Гинцбург блокировать ресурсы или привлекать создателей к административной или уголовной ответственности.

Ранее Гинцбург предложил включить вакцину от COVID-19 в Национальный календарь профилактических прививок и сделать обязательной. Он отметил, что в России законодательство в этом отношении совсем мягкое, никто никого в тюрьму за отказ от прививки не посадит и даже не оштрафует.

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