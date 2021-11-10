Роспотребнадзор Петербурга: непривитым пенсионерам старше 60 лет ограничат доступ к ряду бытовых услуг

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10 ноября 2021, 21:30

вакцина, фото: pixels.com

В пресс-службе городского управления Роспотребнадзора сообщили, что неработающим жителям Санкт-Петербурга старше 60 лет, не прошедшим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, ограничат доступ к заведениям общепита и ряду бытовых услуг.

«Неработающим лицам 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг»,- отметили в ведомстве.

Кроме того, в Роспотребнадзоре уточнили, что работающих петербуржцев старше 60, не прошедших вакцинацию, будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

При этом в Роспотребнадзоре Санкт-Петербурга заявили, что ответственность за отказ от обязательной вакцинации неработающие пенсионеры несут сами перед собой.

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