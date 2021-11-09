Роспотребнадзор Санкт-Петербурга: ответственность за отказ от обязательной вакцинации пенсионеры несут сами перед собой

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9 ноября 2021, 21:49 Источник: "Интерфакс"

Фото: pixabay.com

Петербургское управление Роспотребнадзора разъяснило, какую ответственность за отказ от обязательной вакцинации понесут пенсионеры города.

Во вторник главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталья Башкетова подписала поправки к постановлению о категориях граждан, подлежащих обязательной вакцинации. Помимо прочих, в перечень попали люди старше 60 лет.

«Интерфакс» поинтересовался в ведомстве, какую ответственность понесут пенсионеры за отказ вакцинироваться.

«В случае, если гражданин безработный, вопрос вакцинации на его личном усмотрении,- ответили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу. - В случае с работающими гражданами работодатель является лицом, ответственным за вакцинацию трудового коллектива».

На вопрос, является ли нарушением гражданских прав требование об обязательной вакцинации для пенсионеров, в ведомстве ответили что об этом «нужно проконсультироваться у юристов».

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