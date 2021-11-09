В Петербурге вводят обязательную вакцинацию для жителей от 60 лет

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9 ноября 2021, 18:19

Aleksander Polyakov, globallookpress.com

В Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 для пожилых жителей города. В постановлении главного санитарного врача Санкт-Петербурга, руководителя управления Роспотребнадзора по городу Наталии Башкетовой говорится, что вакцинация от коронавируса обязательна для жителей 60 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями.

В документе среди хронических указаны заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем (диабет, ожирение).

Документ вносит изменения в постановление от 12 октября и расширяет список тех, для кого прививка от коронавирусной инфекции нового типа обязательна.

Теперь в этом перечне сотрудники любых организаций, работающих в Пулково (в том числе авиакомпаний), Большом порту Петербурга и петербургском пассажирском порту. В список также внесли всех обучающихся в профучилищах и вузах старше 18 лет, кому придется проходить практику за пределами учебных заведений.

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