На чужой кусок не разевай роток

Аргументы Недели → Общество 13+

10 ноября 2021, 19:16 Сергей ИВАНОВ

В хуторе Белом Темрюкского района разгорается скандал. Руководство КФХ А. И. Максименко обратилось в полицию с очередным заявлением. После несанкционированной уборки чужими комбайнами 150 гектаров сои и исчезновения урожая на двадцать миллионов рублей градообразующее хозяйство пожаловалось на воспрепятствование уборке кукурузы на 110 гектарах. В обоих случаях фигурирует КФХ В. Н. Ковалева, которое заключило договоры об аренде земель раздора и пытается доказать, что урожай, выращенный предыдущим арендатором, принадлежит ему. Какими нормами закона руководствуются представители КФХ В. Н. Ковалева? По нашим представлениям, их действия в отношении КФХ А. И. Максименко противоречат гражданскому и земельному кодексам России. Более того, на наш взгляд, своими действиями представители КФХ В. Н. Ковалева и вовсе перешагнули грань дозволенного, что требует оценки с точки зрения уголовного права.



Двадцать седьмого октября 2021 года газета «Аргументы недели» опубликовала материал «Хищение урожая и прицельные выстрелы: кто положил глаз на имущество КФХ А. И. Максименко?» Речь идет о крупном хозяйстве площадью 4 тысячи 259 гектаров земли. После смерти Александра Ивановича Максименко, основателя КФХ, его семья — жена Вера Ивановна, сын Андрей, дочь Людмила, внук Александр — продолжила развитие растениеводческого направления КФХ А. И. Максименко, а младшая дочь — Ульяна — с мужем Виктором Ковалевым взяли под контроль животноводческое, выделенное в КФХ В. Н. Ковалева.

Целый год хозяйства мирно уживались друг с другом, пока не возникла неоднозначная ситуация. Девятого октября 2021 года чужие комбайны под покровом ночи убрали 150 гектаров сои, принадлежащей КФХ А. И. Максименко. Хозяевам урожая удалось остановить группу неизвестных, которые ссылались на то, что якобы действуют в интересах КФХ В. Н. Ковалева. На следующий день неизвестный открыл огонь по механизатору хозяйства, работающему в поле. Заявления о краже урожая и нападении на работника хозяйства были поданы в правоохранительные органы, однако полиция до сих пор не приняла никаких процессуальных решений: комбайны вместе с урожаем исчезли в неизвестном направлении, а личность стрелка так и не установлена.

И вот произошел новый инцидент с руководителем КФХ В. Н. Ковалева и его помощниками. Возможно, инициаторы этого инцидента посчитали, что нерасторопность местных правоохранителей позволяет им действовать в области, выходящей за рамки правового поля, и это породило у них уверенность в собственной полной безнаказанности.

Четвертого ноября комбайны КФХ А. И. Максименко, переоборудованные под гусеничный ход, принялись за уборку кукурузы, которая после августовской чрезвычайной ситуации была долгое время недоступна из-за подтоплений. В течение двух месяцев гусеничные машины увязали в полях, превратившихся в болота. Спасать урожай нужно было в любом случае. Мало того, что гибель кукурузы — это убыток для фермеров, так это еще и недополученный урожай по району, недоплаченные налоги.

Руководство КФХ А. И. Максименко заранее оповестило арендодателя о том, что из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с чрезвычайной ситуацией, уборка кукурузы может затянуться, на что получило устное согласие. Когда ситуация на полях улучшилась и комбайны вышли на уборку, тут же объявились новые арендаторы — представители КФХ В. Н. Ковалева, которые считают, что урожай принадлежит им. При этом они заручились помощью полиции, которая прибыла на место и остановила работы на время разбирательства. Поговаривают, что местным правоохранителям поступали звонки с требованиями арестовать технику КФХ А. И. Максименко, работающую на полях. Иными словами, представители силового ведомства не видят нарушений ни в несанкционированной уборке урожая сои, которую представители КФХ А. И. Максименко считают своей, ни в препятствовании уборке кукурузы.

Также интересно, что в этих недружественных действиях в отношении КФХ А. И. Максименко участвовал и некий Серкин — тот самый, что уже появлялся в нашем предыдущем материале о противостоянии в Темрюкском районе. Напомним: тогда речь шла об исчезновении с полей КФХ А. И. Максименко урожая сои.



Что посеешь, то не пожнешь?

Мнение оппонентов о том, что урожай теперь уже кукурузы принадлежит им в силу заключенного договора об аренде, на наш взгляд, не выдерживает никакой критики.

Если позиция оппонентов законна, то что тогда подразумевает статья 606 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой говорится, что «плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются его собственностью»? Если взять аналогию со съемной жилплощадью, то имеет ли право новый арендатор забрать имущество предыдущего квартиросъемщика, которое тот нажил за время своего проживания в квартире? Нет, конечно. Однако ситуация с КФХ А. И. Максименко рисует нам совершенно иной правопорядок: кто не успел, тот опоздал, а кто успел собрать урожай, тот и хозяин. Следует отметить, что договор об аренде земли с КФХ А. И. Максименко был заключен 2 октября 2020 года сроком на одиннадцать месяцев. Фермеры засеяли площадь кукурузой, намереваясь убрать урожай к концу августа. Для того и бралась аренда, чтобы и посеять, и пожать. Какой толк сеять, если не жать?

В середине июля 2021 года заинтересованное в дальнейшем сотрудничестве КФХ обратилось к арендодателю с предложением заключить договор об аренде на новый срок на основании преимущественного права на аренду, но арендодатель направил отказ с указанием подготовить земельные участки к возвращению. В связи с режимом чрезвычайной ситуации, введенным в Темрюкском районе, и катастрофическим подтоплением полей, происходящим, как известно, по независящим от человека обстоятельствам, уборка урожая в срок стала невозможной. Об этом КФХ А. И. Максименко уведомило арендодателя. Тридцать первого августа руководство КФХ предложило продлить договор об аренде для завершения уборки урожая, но ответа не получило.

Позднее стали появляться другие действующие лица, утверждающие, что являются новыми арендаторами полей.

А ведь согласно законодательству и пунктам договора об аренде, перед тем как заключить договор с новым арендатором, арендодатель обязан составить акт приема-передачи земли, свидетельствующий о том, что указанная земля возвращена в надлежащем виде. В случае с арендными землями КФХ А. И. Максименко данная процедура проведена не была. Между тем это не помешало новым арендаторам покушаться на кукурузу и даже писать заявления в полицию о том, что их права якобы нарушены.

Полагаем, если при расторжении договора проигнорирован хотя бы один из его пунктов, то документ не имеет юридической силы, поэтому КФХ А. И. Максименко надеется, что в случае невозможности заключения договоров об аренде земельных участков на новый срок арендодатель направит в их адрес акт приема-передачи, чтобы завершить указанную процедуру.

В данный момент претензии нового арендатора на кукурузу КФХ А. И. Максименко свидетельствуют о возникшем двоевластии: договор с КФХ А. И. Максименко продолжает действовать из-за отсутствия акта приема-передачи земельных участков, а третье лицо бравирует своим соглашением об аренде. По мнению представителей КФХ А. И. Максименко, ценой ущемления интересов одной из сторон могут лоббироваться интересы другой стороны, возможно более влиятельной.

Как нам стало известно, один из возможных героев несанкционированной уборки сои может быть связан с ростовским обществом с ограниченной ответственностью, занимающимся оптовой торговлей химическими продуктами. Компаньоном данного гражданина, предположительно, является родной брат высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов одного из кубанских курортных городов.

Есть предположение, что и сам Виктор Ковалев, руководитель КФХ В. Н. Ковалева, имеет связи в силовых структурах России. Не этими ли административными связями объясняется легкость, с которой в отношении КФХ А. И. Максименко совершаются недружественные действия, и не с помощью ли такого непринужденного нажима кто-то претендует на отжим земель крупного налогоплательщика Темрюкского района?

По информации руководства пострадавшего КФХ А. И. Максименко, известно, что параллельно с «полевыми работами» КФХ В. Н. Ковалева подало в Департамент имущественных отношений Краснодарского края заявку на приобретение прав на 750 гектаров земли вблизи хутора Белого, на которых находятся чужие строения и сельское кладбище. Хочется верить, что данная заявка будет рассмотрена по всем правилам и с соблюдением всех конкурсных процедур и представители департамента установят, действительно ли интерес исходит от конкретного фермера или это происки неких сил, заинтересованных в наращивании земельных активов, которые через данного фермера действуют.



Пока верстался номер, стало известно, что 9 ноября 2021 года на другие поля площадью более 130 га, находящиеся в аренде у КФХ Максименко до 2022 года, совместно с представителями КФХ Ковалева прибыли сотрудники полиции, которые снова стали препятствовать уборке кукурузы, составляя протоколы осмотра места происшествия и опрашивая участников. Возникает вопрос: «С каких пор уборка сельскохозяйственных культур на Кубани стала называться происшествием, требующим участия сотрудников полиции?». На каких доказательствах основано новое вторжение в уборочный процесс, если место так называемого происшествия уже занято действующим арендным соглашением с КФХ Максименко? Такие ситуации в народе называют «чистым произволом». Масло в огонь подливает еще и нежелание полиции Темрюкского района возбуждать уголовное дело по факту хищения сои. Если это так, то, выходит, местные правоохранительные органы, скорее всего, не хотят видеть состава преступления в том, что нам кажется очевидным правонарушением. А это уже основание для проведения проверки действий подчиненных со стороны вышестоящего начальства.



Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы Краснодарского края для правовой оценки приведенной информации и принятия необходимого процессуального решения.

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