Хищение урожая и прицельные выстрелы: кто положил глаз на имущество КФХ А. И. Максименко?

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27 октября 2021, 11:53 Сергей ИВАНОВ

В Темрюкском районе руководство крупного крестьянского (фермерского) хозяйства А. И. Максименко заявило в полицию о хищении урожая на сумму около двадцати миллионов рублей. Сотрудники КФХ остановили комбайны оппонентов, которые скосили 150 гектаров сои. Фермеры не исключают, что речь может идти о попытке недружественного поглощения хозяйства, ведь «захватчики» бравируют связями в правоохранительных органах и судебной системе. И даже стреляют...



В новейшей истории Кубани было немало случаев, когда представители агробизнеса пытались получить право на землю методами девяностых годов прошлого века. И не всегда схватки за гектары были на равных. Более ресурсные по сравнению с фермерами агрохолдинги умело подавляли оппонентов, заручившись поддержкой лояльных силовиков и представителей Фемиды. Любопытно при этом, что спорные ситуации часто оставались без внимания власти, без надзора правоохранителей, без судебной объективности, а земля кубанская пополнялась потерпевшими. Обездоленным фермерам ничего не оставалось, как организовывать всякого рода несанкционированные мероприятия типа маршей и митингов, а потом и отвечать за свои действия перед законом. После того как поверхностный разбор полетов все-таки провели, кому-то сказали: «Тпру!», а кого-то даже привлекли к ответственности, рейдерская активность в Краснодарском крае вроде как поутихла. Однако события, которые произошли в начале октября в хуторе Белом Темрюкского района, разом перечеркнули достижения прежних лет. Мало того, что у ситуации, на наш взгляд, нет ничего общего с законом, а активность оппонентов, по нашему мнению, больно смахивает на попытку недружественного поглощения, так она еще и сдобрена действиями, которые, как нам кажется, вполне могут претендовать на квалификацию по одной из статей УК РФ.

Речь идет о крупном градообразующем хозяйстве хутора, одном из главных налогоплательщиков района — КФХ А. И. Максименко. Этим хозяйством до самой кончины осенью прошлого года руководил Александр Иванович Максименко — фермер от Бога. Он начинал свое дело в 1992 году со старого трактора и семи гектаров земли и за четверть века создал передовое хозяйство, возделывающее более четырех тысяч гектаров земли и имевшее лучшее поголовье коров абердин-ангусской породы. После смерти Александра Ивановича его семья — жена Вера Ивановна, сын Андрей, дочь Людмила, внук Александр — продолжила развитие растениеводческого направления КФХ А. И. Максименко, а младшая дочь — Ульяна — со своим мужем Виктором Ковалевым взяли под контроль животноводческое, выделенное в КФХ В. Н. Ковалева. Целый год хозяйства мирно уживались друг с другом, пока не возникла неоднозначная ситуация.

Вечером девятого октября Александр Максименко, внук основателя КФХ и агроном хозяйства, при объезде хозяйственных территорий обнаружил исчезновение урожая сои с двух полей общей площадью около 150 гектаров. Ему чудом удалось догнать чужие комбайны и легковой автомобиль, которые двигались в неизвестном направлении. Люди из автомобиля не давали сотрудникам КФХ приблизиться к комбайнам и, по словам очевидцев, угрожали предметом, похожим на огнестрельное оружие. Когда на место прибыла полиция, хозяином комбайнов назвался некий Серкин, а его напарник сказал, что его фамилия Стрижак. Они утверждали, что действуют якобы по распоряжению руководства КФХ В. Н. Ковалева, которое вроде как заключило договор об аренде указанных полей.

Нам стало известно, что только одно из двух полей действительно было передано в аренду указанному КФХ, однако это не давало права новому арендатору убирать чужой урожай. По нашему мнению, рамки правового поля, о которых твердили лица, оправдывая свои действия, четко укладываются в канву уголовного законодательства. Складывается ощущение, что речь может идти о хищении чужого имущества в особо крупном размере, так как ориентировочная стоимость урожая составляет около двадцати миллионов рублей. По словам заявителей, сотрудники правоохранительных органов опросили оппонентов и те якобы заявили, что молотили чужую сою с подачи Виктора Ковалева — руководителя КФХ В. Н. Ковалева, а на вопрос о том, куда делась соя, ответили, что ее уже нет на территории Темрюкского района.

Несмотря на то, что заявление о хищении было оперативно подано в правоохранительные органы, до сих пор неизвестно, где находится вывезенный урожай, какой техникой он был вывезен, а находящиеся на месте происшествия комбайны с соей в бункерах спокойно убыли вместе со своими хозяевами, якобы обремененными ответственным хранением, но без запрета на работу. Теперь собственники, не получившие должной поддержки от представителей закона, вынуждены самостоятельно охранять оставшийся урожай, так как опасаются, что подобные инциденты продолжатся.

Ситуация удивительна тем, что произошло очевидное деяние, которое, на наш взгляд, можно истолковать как уголовно наказуемое. Лица, которые это деяние совершили, были фактически задержаны с поличным и даже признали, что проводили спорные работы. В присутствии представителей КФХ А. И. Максименко, КФХ В. Н. Ковалева и сотрудников администрации Темрюкского района был составлен акт об ущербе, нанесенном предприятию. Однако до сих пор ни один из участников событий не ограничен в действиях, не арестовано спорное имущество и техника, с помощью которой урожай так резко «поменял своих хозяев».

Самое ужасное, что одним этим история не закончилась. Десятого октября произошел еще один инцидент, который, по нашему мнению, требует максимально оперативной реакции правоохранительных органов. В полицию поступило заявление о совершении покушения на жизнь одного из сотрудников КФХ А. И. Максименко. По словам заявителей, когда работник хозяйства выполнял слив воды, устраняя последствия чрезвычайной ситуации, некий человек открыл по нему огонь, предположительно, из гладкоствольного оружия. Он успел сделать восемь выстрелов в сторону механизатора. К счастью, тот не пострадал, поскольку вовремя укрылся за трактором. По словам свидетелей, стрелявший угрожал «завалить» оппонента. После того как ему сказали, что вызовут полицию, он сбежал, но на месте остались гильзы от патронов, которые в данный момент приобщены к заявлению в качестве вещественных доказательств. Предполагаемого стрелка полиция до сих пор не задержала. Потерпевший утверждает, что опознал его, якобы это был один из работников КФХ В. Н. Ковалева. Данный инцидент стал причиной того, что работники хозяйства боятся работать в поле, хотя сейчас самое время для посева озимых культур и уборки яровых.

Пока сотрудники КФХ А. И. Максименко ждут процессуальной активности от местных правоохранителей, есть опасения, что, раз органы не отреагировали на противоправные действия оперативно, стремительно и беспощадно, дело может быть спущено на тормозах. Ведь оппоненты открыто бравируют своими связями в нужных структурах и судебных инстанциях и намекают на полный захват КФХ А. И. Максименко.

Немаловажно, что один из возможных героев несанкционированной уборки сои имеет отношение к банкротству КФХ В. А. Шалатовой из Темрюкского района, а также связан с ростовским обществом с ограниченной ответственностью, занимающимся оптовой торговлей химическими продуктами. Его компаньоном, предположительно, является родной брат высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов одного из кубанских курортных городов. Есть признаки того, что и сам Виктор Ковалев, руководитель КФХ В. Н. Ковалева, имеет связи в силовых структурах России.

Пока версталась данная статья, нам стало известно, что полиция откладывает принятие процессуального решения, продлевая следствие на максимально возможный срок. Не дает ли это промедление заинтересованным лицам возможность скрыть следы, повлиять на свидетелей и избежать ответственности? Кто оказывает им покровительство и не эти ли покровители заинтересованы в поглощении активов КФХ А. И. Максименко?

Между тем, если предположить, что оппоненты руководствуются в своих действиях методами девяностых, уповая на деньги и связи, которые помогут выйти им сухими из воды, хочется ответить словами известного киноперсонажа тех же девяностых:

«Сила в правде — у кого правда, тот и сильней!»

Наша редакция следит за ситуацией и готовит следующий материал с подробным анализом обстоятельств инцидента в хуторе Белом.

Данный материал является официальным запросом в правоохранительные органы для правовой оценки изложенных фактов и принятия необходимого процессуального решения.

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