Песков заявил, что сокращение срока действия QR-кодов о вакцинации не обсуждается

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8 ноября 2021, 13:46 Источник: RT

QR-код, фото: Eric Lalmand/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с аннулированием сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции.

Песков пояснил, что вопрос о сокращении сроков действия QR-кодов вакцинированных или переболевших коронавирусом не рассматривается.

Ранее сообщалось о массовых жалобах пользователей портала «Госуслуги» на истекший срок действия сертификатов о вакцинации. В оперативном штабе и правительстве связали аннулирование сертификатов со сбоями на сайте. После проведения технических работ QR-коды начали восстанавливать.

В Министерстве здравоохранения и Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций уточнили, что срок действия QR-кодов остается прежним - один год после проведения полного цикла вакцинации.

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