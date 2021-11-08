В Минцифры заявили, что срок действия QR-кодов не менялся

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разъяснили ситуацию с аннулированием сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Россияне жалуются, что не могут воспользоваться QR-кодом из-за истекшего срока действия.
«Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока»,- пояснили в ведомстве.
Отмечается, что сертификат действует в течение года после проведения полного цикла вакцинации.
Ранее сообщалось, что массовое аннулирование сертификатов о вакцинации связано со сбоями в работе портала «Госуслуги». В правительстве заверили, что QR-коды будут восстановлены после проведения технических работ.
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