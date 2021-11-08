Аргументы Недели Общество 13+

В Минцифры заявили, что срок действия QR-кодов не менялся

, 11:54 Источник: ТАСС

В Минцифры заявили, что срок действия QR-кодов не менялся
QR-код, фото: Velengurin Vladimir/Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разъяснили ситуацию с аннулированием сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Россияне жалуются, что не могут воспользоваться QR-кодом из-за истекшего срока действия.

«Минцифры и Минздрав России сообщают: QR-коды, которые получают россияне на портале Госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что сертификат действует в течение года после проведения полного цикла вакцинации.

Ранее сообщалось, что массовое аннулирование сертификатов о вакцинации связано со сбоями в работе портала «Госуслуги». В правительстве заверили, что QR-коды будут восстановлены после проведения технических работ.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

Мнение

Легендарный парад

Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью