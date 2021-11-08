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В правительстве сообщили, что QR-коды восстановят после проведения технических работ на Госулугах

, 10:48 Источник: РИА Новости

В правительстве сообщили, что QR-коды восстановят после проведения технических работ на Госулугах
QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В Министерстве здравоохранения и Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прокомментировали аннулирование сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Россияне жалуются, что не могут воспользоваться QR-кодом из-за внезапно истекшего срока действия.

«Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются»,- пояснили в правительстве.

С 8 ноября в России вступил в силу приказ Минздрава по изменению сертификатов. Одновременно с этим федеральный центр стал применять методические рекомендации, по которым надо ревакцинироваться уже через полгода после первой прививки. Ранее этот срок составлял 12 месяцев.

В оперативном штабе уточнили, что официального документа об изменении сроков пока нет.

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Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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