В правительстве сообщили, что QR-коды восстановят после проведения технических работ на Госулугах

В Министерстве здравоохранения и Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прокомментировали аннулирование сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Россияне жалуются, что не могут воспользоваться QR-кодом из-за внезапно истекшего срока действия.
«Это произошло в связи с техническими работами, которые проводились на портале госуслуг. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются»,- пояснили в правительстве.
С 8 ноября в России вступил в силу приказ Минздрава по изменению сертификатов. Одновременно с этим федеральный центр стал применять методические рекомендации, по которым надо ревакцинироваться уже через полгода после первой прививки. Ранее этот срок составлял 12 месяцев.
В оперативном штабе уточнили, что официального документа об изменении сроков пока нет.
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