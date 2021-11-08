Оперштаб связал аннулирование сертификатов о вакцинации со сбоями на Госулугах

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8 ноября 2021, 10:29 Источник: e1.ru

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ прокомментировал массовое аннулирование сертификатов о вакцинации на портале «Госуслуги». Пользователи жалуются, что не могут отправиться по личным делам из-за недействительного QR-кода.

В ведомстве отметили, что официального документа об изменении сроков на сегодняшний день нет.

«Нужно обращаться либо в поддержку Госуслуг по телефону 8 800 100 70 10, либо писать обращение в Минздрав, о том, что изменился срок действия сертификата. Какие-то либо технические идут сбои … Возможно в регионах есть местные распоряжения, тогда нужно обращаться в местную администрацию»,- пояснили на горячей линии.

Также пользователи могут подать на портале жалобу по форме «Сообщить об ошибке». В таком случае человеку пришлют на почту новый QR-код на 14 дней.

Отмечается, что в методических рекомендациях Минздрава говорится, что сертификат, выданный после введения второго компонента вакцины или однокомпонентного препарата «Спутник Лайт», действует в течение одного года.

С 8 ноября в России вступил в силу приказ Минздрава по изменению сертификатов. Ранее оформленный документ должен обновится на портале «Госуслуги» автоматические до 1 марта 2022 года.

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