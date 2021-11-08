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Пользователи портала «Госуслуги» выяснили, как получить новый QR-код после аннулирования старого сертификата о вакцинации

, 09:21 Источник: URA.RU

Пользователи портала «Госуслуги» выяснили, как получить новый QR-код после аннулирования старого сертификата о вакцинации
QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Россияне жалуются на аннулирование сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Пользователи, зарегистрированные на портале «Госуслуги», заметили, что с момента введения обновлённого образца старый стал недействителен.

С 8 ноября в России ввели новый образец сертификата о вакцинации или перенесенном коронавирусе. В Минздраве сообщили, что документ автоматически обновится до 1 марта 2022 года. Однако пользователи не понимают, как им посещать общественные места без действующего QR-кода. СМИ нашли ответ на этот вопрос.

«Несколько знакомых направили на „Госуслугах“ жалобу по форме „Сообщить об ошибке“. Пока жалоба не рассмотрена, выдается временный сертификат на 14 дней»,- поделилась читательница.

Она пояснила, что новый QR-код приходит на почту, привязанную к аккаунту на сайте «Госуслуги». При этом в личном кабинете на портале по-прежнему остается старый сертификат о вакцинации, уточнила собеседница.

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Легендарный парад

На Красной площади в Москве 80 лет назад состоялся легендарный парад, с которого начался наш путь к Победе 1945 года в Великой Отечественной войне. В этот день, 7 ноября, состоялись военные парады и в других городах СССР, но этот был знаковым. Потом будет не один парад на Красной площади в честь Октябрьской революции. На одном из них в честь 40-летия Октября в 1957 году повезло участвовать и автору этого материала. Каждый парад перед его проведением требует массу труда и энергии. Но тот парад, юбилей которого мы сегодня отмечаем, был действительно особым, когда участники отправлялись вместо отдыха в бой, из которого не все возвратились, но они честно выполнили свой долг перед Родиной.

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