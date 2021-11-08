В России ввели новые сертификаты о вакцинации против коронавируса

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8 ноября 2021, 08:24

вакцинация, фото: Evgeny Sinitsyn/XinHua/ globallookpress.com

В России с 8 ноября начинает действовать обновленный образец сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о перенесенном заболевании. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации "Сертификат" о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией»,- сказано в документе.

Отмечается, что сертификаты, оформленные до изменений, автоматически обновятся на портале «Госуслуги» до 1 марта 2022 года.

При этом новый документ сформируется автоматически в виде электронного документа на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Кроме того, граждане РФ смогут получить документ и в бумажном виде.

Теперь в свидетельстве предусматривается место для QR-кода. В нем будут указаны основные данные о его обладателе, сведения о вакцинации, а также информация о ревакцинации (если такая имеется), наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19 для переболевших.

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