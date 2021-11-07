Елизавета Пескова согласилась с позицией Кадырова на тему освещения конфликтов с кавказцами в СМИ

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7 ноября 2021, 12:24

Лиза Пескова, фото:Instagram

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, прокомментировала критику чеченского лидера Рамзана Кадырова в адрес российских СМИ, которые поднимают просмотры на новостях о «кавказцах». Глава республики обратился к администрации президента и Госдуме с требованием остановить данную тенденцию.

«Будет неожиданно с моей стороны, но я с этим согласна. Перед тем как что-нибудь писать, прочитайте пост и новости, пожалуйста»,- написала девушка в stories.

Кадыров призвал российские СМИ перестать обвинять «кавказцев» по малейшему поводу. Глава Чечни считает, что нарушителей можно «молча» задерживать и наказывать по всей строгости закона. Ему не нравится, что журналисты употребляют понятие «лицо кавказской национальности» для продвижения своих инфопродуктов.

В частности, он раскритиковал высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что «все эти приезжие допрыгаются» и будет введён «строгач с пропиской». По его словам, журналистка не проверила информацию о нападении в Новых Ватутинках и поспешно озвучила национальность злоумышленников.

В свою очередь, Симоньян заявила, что всегда проверяет информацию, озвученную в СМИ. Кроме того, она оказалась права, и все четверо задержанных за драку в Новой Москве действительно уроженцы Кавказа.

Журналистка уточнила, что нигде не упоминала СКФО, а также напомнила, что Кавказ - это не только Чечня, Дагестан, Осетия и другие, но также Азербайджан, Армения и Грузия.

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