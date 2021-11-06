Кадыров раскритиковал СМИ, которые набирают просмотры на новостях о «кавказцах» после нападения в Новой Москве

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6 ноября 2021, 22:03

Рамзан Кадыров, фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ему, как и «любому кавказцу», надоели обвинения по малейшему поводу. В частности, ему не понравилось высказывание главного редактора RT Маргариты Симоньян о том, что «все эти приезжие допрыгаются» и будет введён «строгач с пропиской».

«Хотел бы еще напомнить «уроженке Кавказа» Симоньян, что перед тем как делать заявления, главреду серьезного, авторитетного СМИ нужно проверять информацию, а только затем делать выводы и пиариться на свежей теме»,- написал Кадыров в своем Телеграм-канале.

Глава республики призвал «молча» задерживать и наказывать по всей строгости закона кавказцев, которые подрались. По его словам, несколько дней называли подравшихся в Новых Ватутинках уроженцами республик СКФО, но ни одно СМИ не извинилось за распространение недостоверной информации.

«Заявляю: мы, жители Северного Кавказа (чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, балкарцы и другие - все без исключения!), являющиеся гражданами Российской Федерации, не приезжие. Это наша Родина, и на защиту Родины, кстати, кавказцы всегда становились стеной»,- отметил он.

Кадыров уверен, что желание продвигать свой инфопродукт на «кавказцах» может привести к непоправимым последствиям, разрушить единство государства, а также назвал такие действия «грязным приемом».

«СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности. Почему не называют уроженцев других регионов? Тысячи других происшествий без участия кавказцев наглухо замалчиваются или в них не указывается этническая или региональная принадлежность»,- добавил он.

Глава Чечни считает, что ради справедливости можно ввести понятия «лицо славянской национальности» и «уроженец Москвы». Кадыров обратился к администрации президента и Госдуме с требованием остановить данную тенденцию, чтобы не позволять задевать в Интернете национальные и религиозные чувства миллионов россиян.

Ранее сообщалось, что вечером 4 ноября на мужчину с ребенком напали неизвестные. Зачинщиками конфликта оказались трое россиян 2000, 2002 и 2003 года рождения и один уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения.

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