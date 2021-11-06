Симоньян удивлена «резкой реакцией» Кадырова на сообщение о драке в Новой Москве

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6 ноября 2021, 22:52

Мария Симоньян, фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на критику в ее адрес со стороны главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. По словам журналистки, она всегда проверяет информацию, озвученную в СМИ.

«Хотела бы обратить внимание Кадырова, что я всегда проверяю информацию перед тем, как 'делать заявления'. Именно поэтому моя информация оказалась верной: все четверо задержанных за нападение в Ватутинках действительно уроженцы Кавказа. Все до одного»,- написала она в своем Телеграм-канале.

Симоньян отметила, что нигде не упоминала СКФО. Журналистка напомнила, что Кавказ - это не только Чечня, Дагестан, Осетия и другие, но также Азербайджан, Армения и Грузия.

Главред RT уточнила, что, «с точки зрения географии, - такой же «кавказец», поэтому считает своим правом критиковать неправильное поведение «некоторых представителей этого собирательного термина». При этом Симоньян удивлена «резкой реакцией» Кадырова на пост по поводу ситуации, не имеющей никакого отношения ни к чеченцам, ни к народам Северного Кавказа. Она добавила, что глава Чечни «всегда отличался тем, что жестко пресекал проступки своих соплеменников, не скрывая, что они его соплеменники».

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