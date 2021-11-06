В МВД сообщили, что задержанные за драку в Новой Москве были разнорабочими

Начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин сообщил, что задержанные за нападение на отца с ребёнком в Новых Ватутинках трудоустроены. По его словам, трое из них имели официальный заработок.
«Это граждане, которые на территории России работают, у них у всех есть работа, они трудоустроены ...Трое человек имели официальное место работы ... Это категория разнорабочих»,- пояснил он в эфире «Соловьев LIVE».
Васенин уточнил, что подозреваемые получили российское гражданство около девяти лет назад.
Он также добавил, что никакого давления на правоохранительные органы в ходе расследования инцидента не оказывали. Васенин отметил, что была задача установить личности нападавших и информировать общество о результатах проделанной работы.
«Нам понадобилось на это менее суток»,- продолжил представитель МВД.
Ранее в полиции рассказали, что все нападавшие являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство.
В СМИ опубликовали новое видео с пострадавшим во время драки в Новой Москве.
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