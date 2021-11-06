Известия опубликовали новое видео с пострадавшим во время драки в Новой Москве
6 ноября 2021, 19:00
В СМИ появилось видео с камер видеонаблюдения в магазине в Новой Москве, куда забежал отец с ребенком, на которого напала группа из четырех человек в Новых Ватутинках. Сейчас все злоумышленники задержаны и доставлены в отделение полиции.
На кадрах видно, что мужчина забегает в здание и, активно жестикулируя, объясняет сотрудникам и посетителям детали случившегося инцидента. Работники торговой сети выходят из магазина, чтобы проверить текущую обстановку на улице.
Других участников конфликта камеры не запечатлели.
Ранее сообщалось, что вечером 4 ноября на мужчину с ребенком напали неизвестные. Зачинщиками конфликта оказались трое россиян 2000, 2002 и 2003 года рождения и один уроженец ближнего зарубежья 2002 года рождения.
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