МВД: трое задержанных за нападение на отца с ребёнком в Новой Москве впоследствии получили российское гражданство

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6 ноября 2021, 15:37 Источник: РИА Новости

полиция, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В полиции рассказали подробности о задержанных за нападение на отца с ребенком в Новых Ватутинках. Инцидент произошёл вечером 4 ноября.

«Ими оказались трое граждан России 2000, 2002 и 2003 года рождения и один мужчина 2002 года рождения, уроженец ближнего зарубежья»,- сообщил замначальника Управления внутренних дел по ТиНАО столичного главка МВД Алексей Ломанчук.

В столичной полиции уточнили, что все четверо являются уроженцами одного из государств Закавказья, трое впоследствии получили российское гражданство.

Им предъявят обвинения по статье «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статье «Убийство», а также проверят на причастность к другим преступлениям. Следствие направит в суд ходатайства об аресте.

Ранее сообщалось. что один из участников драки рассказал, что в конфликте принимали участие его братья. Все они приехали в Москву из Оренбурга.

Согласно последней информации, трое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве признают, что между ними и пострадавшим произошел конфликт, однако, категорически отрицают свою причастность к покушению на убийство.

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