Напавшие на отца с ребенком в Новой Москве оказались гражданами России

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5 ноября 2021, 23:03 Источник: РИА Новости

СКР, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Мужчины, напавшие на отца с ребенком в Новой Москве, оказались россиянами, уроженцами Оренбурга. Ранее сообщалось, что это мигранты.

Инцидент произошел вчера в микрорайоне Новые Ватутинки. Четыре человека напали на отца с маленьким ребенком.

Трое из нападавших задержаны. МВД опубликовало видео допросов. Один из участников инцидента рассказал, что в драке принимали участие его братья. Все они приехали в Москву из Оренбурга.

На данный момент полиция разыскивает четвертого нападавшего, его личность установлена. Сегодня на протяжении дня сотрудники МВД проводили рейды в микрорайоне, где произошло ЧП. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об аресте участников конфликта и квалифицировать действия нападавших как покушение на убийство. Ранее было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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