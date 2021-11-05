Несколько десятков мигрантов оказались в полиции после инцидента с нападением на мужчину с ребенком в Новой Москве

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5 ноября 2021, 19:10 Источник: ТАСС

Полицейский, Dmitry Golubovich/globallook.com

В Новой Москве полицейские задержали несколько десятков иностранных рабочих. Они доставлены в отдел полиции в ходе рейда, который был объявлен после нападения мигрантов на мужчину с ребенком в микрорайоне Новые Ватутинки.

Инцидент произошел вечером 4 ноября. Несколько человек напали на местного жителя, гуляющего с 4-летним сыном. Как сообщил пострадавший, один из них ударил мальчика по щеке. Еще у одного был предмет, похожий на нож.

После случившегося в микрорайоне прошел народный сход. Его участники заявили, что агрессивные действия со стороны мигрантов случаются постоянно.

В ходе рейда, проведенного полицией в пятницу, в отдел полиции доставлены несколько десятков мигрантов. Их проверяют на предмет законности пребывания в России и участия в противоправной деятельности.

Резонансный случай с участием иностранных рабочих произошел в начале осени в Подмосковье. В деревне Бужаниново была убита пенсионерка. Это вызвало негодование местных жителей, в результате чего губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе.

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