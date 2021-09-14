Губернатор Подмосковья распорядился закрыть общежитие для мигрантов после убийства пенсионерки под Сергиевом Посадом

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14 сентября 2021, 12:10

Андрей Воробьев, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв распорядился закрыть общежитие для мигрантов в Сергиево-Посадском городском округе. Накануне об этом потребовали жители деревни Бужаниново, где убили пенсионерку.

«Есть преступления, которые вызывают особенный резонанс своей циничностью, жестокостью и потому что у людей действительно, накипело. Общежитие в Бужаниново, рядом с которым произошло это несчастье, будет закрыто сегодня», - написал он в Телеграм-канале.

Воробьев добавил, что главе Сергиево-Посадского округа уже дано соответствующее поручение. По его словам, учреждения, «вызывающие у людей тревогу и беспокойство», в ближайшие дни проверят правоохранительные органы. Он отметил, что те, кто нарушает законодательство, будут наказаны.

«К нам каждый год приезжают сотни тысяч людей из разных стран. И большинство честно и добросовестно трудится, порою очень тяжело, чтобы заработать на хлеб и прокормить семьи … любые правонарушения и преступления должны и будут жёстко пресекаться», - резюмировал губернатор.

Ранее СК РФ предъявил обвинение двум мигрантам в убийстве пенсионерки. Тело 67-летеней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 13 сентября в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2».

После сообщения об изнасиловании и убийстве пенсионерки местные жители собрались у общежития, где проживают мигранты. Они добивались встречи с чиновниками и правоохранительными органами.

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