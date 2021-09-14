Двум мигрантам предъявили обвинение в убийстве пенсионерки в деревне Бужаниново под Сергиевым Посадом

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 сентября 2021, 10:15

машина СК РФ, фото:Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

Следственный комитет России по Московской области предъявил обвинение двум мигрантам в убийстве пенсионерки. Тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти обнаружили 13 сентября в лесополосе, в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2» под Сергиевым Посадом.

«По уголовному делу следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, изъяты вещи, в которых мужчины были в момент совершения преступлений. У обвиняемых получены биологические образцы необходимые для проведения экспертиз. Назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрические экспертизы, проведен допрос свидетелей»,- пояснили в ведомстве.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что после сообщения об изнасиловании и убийстве 67-женщины местные жители собрались у общежития, где проживают мигранты. Они добивались встречи с чиновниками и правоохранительными органами. Администрация пообещала заняться вопросом расселения общежития.

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