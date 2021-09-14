В подмосковной деревне Бужаниново задержали подозреваемых в убийстве пенсионерки, после которого люди вышли на сход

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14 сентября 2021, 07:45 Источник: ТАСС

СК РФ, фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что 13 сентября в лесополосе в 160 метрах от СНТ «Магистраль 2» в деревне Бужаниново под Сергиевом Посадом было обнаружено тело 67-летней пенсионерки. Подозреваемые в ее убийстве мужчины задержаны.

«По горячим следам удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения», - поделилась она.

Проверяется законность их нахождения на территории России, будет дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан в стране. Также назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, биологическая, генетическая.

По данным правоохранительных органов, о пропаже женщины заявил сын. Пенсионерка ушла с дачного участка и не вернулась домой.

Вечером в понедельник неизвестные пытались сломать дверь в общежитие, где живут подозреваемые. Собравшиеся обвиняли мигрантов в смерти пожилой женщины, требовали встречи с чиновниками и сотрудниками правоохранительных органов. После переговоров с представителями местной администрации и разъяснения позиции местные жители разошлись. Им пообещали заняться расселениям общежития.

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