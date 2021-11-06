Трое подозреваемых в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве не признают вину в покушении на убийство

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6 ноября 2021, 11:25 Источник: ТАСС

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Трое подозреваемых в нападении на гражданина с ребенком в Новой Москве не признали в вину в покушении на убийство. Соответствующую информацию предоставил источник в правоохранительных органах.

Согласно последней информации, трое приезжих из Оренбурга, которые ранее были задержаны полицией после конфликта в Новой Москве, не отрицают, что между ними и пострадавшими произошел конфликт.

Граждане, однако, категорически отрицают свою причастность к покушению на убийство и подчеркивают, что жизни людей ничто не угрожало.

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