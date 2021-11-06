Полиция задержала четвертого участника нападения на отца и сына в Новой Москве

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6 ноября 2021, 08:34 Источник: МВД МЕДИА

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в субботу, 6 ноября, стало известно, что сотрудники полиции задержала четвертого участника нападения на отца и сына в Новой Москве. Соответствующую информацию предоставили в МВД Медиа.

Подчеркивается, что к настоящему моменту сотрудники правоохранительных органов установили местонахождение четвертого участника конфликта, который произошел ранее на территории ТиНАО в Москве. Минувшей ночью был задержан мужчина 2002 года рождения.

В настоящий момент четвертый задержанный по делу о конфликте в Новой Москве находится в территориальном подразделении полиции.

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