Михаил Делягин заявил, что сокращение расходов на медицину в России в 2022 г. может привести к «ликвидации медицины»

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6 ноября 2021, 13:12

Михаил Делягин, фото: delyagin.ru

Депутат Госдумы Михаил Делягин заявил о сокращении бюджетных расходов на сферу медицинского здравоохранения в России в 2022 году в «реальном выражении» на 12,1 процента. По мнению экономиста, аналитика, такое сокращение расходов на медицину в будущем году может привести к «ликвидации массового здравоохранения».

Делягин отметил, что новая коронавирусная инфекция осложнила ситуацию медицине. По его словам, в пандемию в некоторых российских регионах почти прекращена плановая помощь врачей, бригады скорой приезжали на срочные вызовы через несколько часов и то и суток, и качество лечения «чудовищно упало».

Депутат Госдумы уверен, что при этой ситуации «нормализация медицины требует хотя бы стабилизации расходов, хотя в первую очередь необходимо, конечно, кадровое и содержательное оздоровление». По мнению Делягина, сокращение бюджетных расходов, да еще и такое серьезное, создает впечатление подготовки к ликвидации массового здравоохранения, в это еще повысит смертность и ускорит дестабилизацию», — пишет «Свободная пресса».

Финансирование российского здравоохранения в период пандемии COVID-19 вызывает массу вопросов. Так, согласно проекту закона «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов», общие расходы на здравоохранение в России планируется снизить с 1,36 трлн руб. в 2021 году до 1,25 трлн руб. в 2022-м. При этом в рейтинге ВОЗ по расходам на медицину Россия находится на 121-м месте в мире (5,3% ВВП).

Министр экономического развития РФ Максим Решетников может быть снят с занимаемой должности, поскольку его деятельностью недоволен советник президента, бывший глава МЭР Максим Орешкин.

Решетников предложил рассмотреть в Госдуме идею министра финансов РФ Антона Силуанова о том, чтобы сверстать расходы федеральной казны на 2022 в сумме свыше 23 трлн рублей. При этом есть бюджетный профицит в сумме 1,4 трлн рублей.

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