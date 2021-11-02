Источник URA.RU: Орешкин не доволен работой Решетникова и «хочет его отставки»

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2 ноября 2021, 09:26 Источник: URA.RU

Максим Орешкин, фото: Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Министр экономического развития РФ Максим Решетников может быть снят с занимаемой должности, поскольку его деятельностью недоволен советник президента, бывший глава МЭР Максим Орешкин.



Источник URA.RU близкий к правительству, рассказал, одной из ярких точек аппаратного конфликта стало недавнее совещание в Кремле, на котором обсуждали проект бюджета на 2020 год.

По данным инсайдера, Решетников предложил рассмотреть в Госдуме идею министра финансов РФ Антона Силуанова о том, чтобы сверстать расходы федеральной казны на 2022 в сумме свыше 23 трлн рублей. При этом есть бюджетный профицит в сумме 1,4 трлн рублей.

Позиция этих двух министров близка к предложению, которое раньше неоднократно исходило от главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина. По идее Кудрина, государственные деньги надо копить и тратить их по минимуму.

Орешкин на совещании возмутился скупостью министров. Как он убежден, надо увеличить расходы бюджета на социальную сферу и на экономику. Еще Орешкин настаивал, что расходы на будущий год складываются меньше 2021, поскольку ВВП тоже меняется. Советник президента не согласен с финансовой стратегией Силуанова и Решетникова.

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на многих постах, кроме министра стал главой ЦСР, представителем РФ ЕБРР. Политтехнолог Никита Донцов отметил, что Решетников «получил все рычаги воздействия, которыми раньше управлял Орешкин».

По словам Донцова, позиция помощника президента формально выше поста министра, но по сути он выполняет функции ревизора. Министр экономики имеет мощную базу для работы и влияния.

Решетников имеет мощную поддержку, поэтому его карьера развивается успешно. Он участвовал в реформировании экономики Москвы и показал свою эффективность, имеет губернаторский опыт и опыт работы в федеральном правительстве. «При этом влияние Орешкина тоже остается», — подчеркнул Донцов

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