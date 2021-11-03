Как финансируют медицину в России в период пандемии COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

3 ноября 2021, 12:36 Источник: ng.ru

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Финансирование российского здравоохранения в период пандемии COVID-19 вызывает массу вопросов. Так, согласно проекту закона «О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов», общие расходы на здравоохранение в России планируется снизить с 1,36 трлн руб. в 2021 году до 1,25 трлн руб. в 2022-м. При этом в рейтинге ВОЗ по расходам на медицину Россия находится на 121-м месте в мире (5,3% ВВП).



Согласно проекту закона о бюджете РФ, в общем объеме расходов федеральной казны доля здравоохранения также уменьшится с 5,8% в 2021 году до 5,3% в 2022-м. В последующие годы расходы на здравоохранение также будут снижаться.



Сокращение финансирования медицины в России уже подвергли критике Торгово-промышленная палата, Общественная палата, эксперты Института экономики РАН, Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (РЭУ) и экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. По мнению экспертов РЭУ, угроза дальнейшего распространения COVID-19 предполагает утверждение финансирования сферы здравоохранения не ниже объемов 2020–2021 годов.



Поддержали мнение коллег и специалисты экономического факультета МГУ:



«В свете рекордных показателей избыточной смертности в России по сравнению с большинством стран мира необходимо не сокращение расходов на здравоохранение по сравнению с пандемийным пиком, а как минимум сохранение на том же уровне».



Тем временем глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров придерживается другой позиции: на пленарном заседании он заявил, что в 2021 году расходы на здравоохранение выросли на 78% по сравнению с 2017 годом. По данным депутата, в 2017-м на здравоохранение потратили около 2,8 трлн руб., в 2018 году – около 3,3 трлн, в 2019 году – около 3,8 трлн, в 2020-м – около 4,4 трлн руб. По состоянию на 1 сентября 2021 года уже потрачено 5,605 трлн руб.



«На сегодняшний день в проект бюджета на 2022 год заложена цифра 5 трлн 188,5 млрд рублей. Однако здесь отсутствуют те средства, которые еще предстоит распределить во втором чтении», – сообщил Андрей Макаров.



По данным специалистов Института экономики РАН, несоизмеримые с расходами на медицину в России суммы направляются на «закрытую подготовку к укреплению национальной обороны». Доля расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность по отношению к ВВП на протяжении трех лет выше расходов на здравоохранение на 1,2% (в 2022 году 2,1%, в 2023 и 2024 годах 2,0% против 0,9 и 0,8% соответственно).





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости