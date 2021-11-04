Канадская компания, из-за которой в Дании арестовано российское судно, обвинило его владельцев в своем банкротстве

Стала известна суть претензий канадской компании, из-за иска которой сегодня в Дании было арестовано российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе».
Как выяснилось, в 2018 году компания One Ocean Expeditions, которая занимается организацией туристических экспедиций в труднодоступные места, арендовала «Академика Иоффе». Однако экспедиция не состоялась, поскольку судно село на мель, а затем его отозвали в Россию. Канадская компания считает, что российская сторона не выполнила своих обязательств, что привело к значительным убыткам, и в результате — к банкротству One Ocean Expeditions.
Судно «Академик Иоффе», арестованное сегодня в Дании, принадлежит Институту океанологии РАН, ходит под российским флагом и находится в собственности государства. Институт использует его в научных целях.
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