Канадская компания, из-за которой в Дании арестовано российское судно, обвинило его владельцев в своем банкротстве

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4 ноября 2021, 19:06 Источник: РБК

"Академик Иоффе", фото с сайта rv.ocean.ru

Стала известна суть претензий канадской компании, из-за иска которой сегодня в Дании было арестовано российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе».

Как выяснилось, в 2018 году компания One Ocean Expeditions, которая занимается организацией туристических экспедиций в труднодоступные места, арендовала «Академика Иоффе». Однако экспедиция не состоялась, поскольку судно село на мель, а затем его отозвали в Россию. Канадская компания считает, что российская сторона не выполнила своих обязательств, что привело к значительным убыткам, и в результате — к банкротству One Ocean Expeditions.

Судно «Академик Иоффе», арестованное сегодня в Дании, принадлежит Институту океанологии РАН, ходит под российским флагом и находится в собственности государства. Институт использует его в научных целях.

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