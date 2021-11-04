Научное судно «Академик Иоффе» арестовали из-за Минфина России?

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4 ноября 2021, 20:11 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» было арестовано в Дании еще 1 ноября при следовании в плановую экспедицию в Атлантику.



Почему посольство РФ распространило информацию только сегодня – вопрос к расторопности посольства. А вот почему арест стал возможным? Ответ знает нынешний замминистра финансов Михаил Котюков. Именно он руководил всей российской наукой, когда якобы из патриотических соображений, Котюков с товарищами разорвали международный контракт. Отказался платить неустойку: «Мы великая держава! Чо?! Какие бабки в натуре?!». И фактически на много лет вперед подставил ученых, команду, судно и всю страну под закономерное пенальти.

Сейчас ни Институт Океанологии, который использовал «Иоффе» для организации экспедиции в Атлантику, которую можно считать сорванной, ни Миннауки не дают развернутых комментариев о том, какие конкретно действия они собираются предпринять для преодоления чертовски унизительной ситуации. Минауки говорит, что что-то там изучает. Океанологи невнятно кивают друг на друга, отделываясь общими словами. И все делают вид, что это происки Запада и вообще полная неожиданность.

Хотя о возможности ареста «Академика Иоффе» и второго «академика» - «Вавилова» «АН» писали еще год назад в материале «Антарктика нам не нужна?» и цикле расследований «Научная Цусима».

Сейчас, конечно, не время разбираться «кто виноват?». Сейчас надо решать «что делать?». Сколько можно терпеть унижения от географической тли под названием «Дания обыкновенная гнусная»? Может быть, назвать вещи своими именами, да провести морской парад Северного флота не в Крондштате, а в датском порту, где одиноко стоит белый корабль «Академик Иоффе»?

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