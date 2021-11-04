В Дании арестовали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе»

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4 ноября 2021, 16:50 Источник: РИА Новости

Фото с сайта rv.ocean.ru

В Датском порту Скаген задержано российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе». Об этом сообщило посольство России в Дании. На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.

Как говорится в сообщении посольства, судно принадлежит Институту океанологии РАН, ходит под российским флагом и находится в собственности государства. Институт использует его в научных целях.

Арест - это обеспечительная мера по иску канадской компании One Ocean Expeditions, которая занимается организацией экспедиций для туристов в труднодоступные регионы, в том числе в Антарктику, Гренландию, на Шпицберген, в Южную и Центральную Америку.

«Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе», — сообщили в посольстве.

По сообщению РЕН ТВ, задержание "Академика Иоффе" связано с делом 2019 года, когда Россия отдала судно в чартерное пользование канадской турфирме.

В дипмиссии подчеркнули также, что «сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании».

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