В Дании арестовали российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе»

В Датском порту Скаген задержано российское научно-исследовательское судно «Академик Иоффе». Об этом сообщило посольство России в Дании. На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.
Как говорится в сообщении посольства, судно принадлежит Институту океанологии РАН, ходит под российским флагом и находится в собственности государства. Институт использует его в научных целях.
Арест - это обеспечительная мера по иску канадской компании One Ocean Expeditions, которая занимается организацией экспедиций для туристов в труднодоступные регионы, в том числе в Антарктику, Гренландию, на Шпицберген, в Южную и Центральную Америку.
«Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью НИС «Академик Иоффе», — сообщили в посольстве.
По сообщению РЕН ТВ, задержание "Академика Иоффе" связано с делом 2019 года, когда Россия отдала судно в чартерное пользование канадской турфирме.
В дипмиссии подчеркнули также, что «сотрудники российского загранучреждения по данному вопросу находятся в контакте с МИД Дании».
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