Минкульт Украины внес Галкина в «черный список»

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло известного юмориста, телеведущего Максима Галкина в «черный список». Артисту запрещен въезд на территорию страны с 3 ноября.
Галкин вошел в список лиц, «угрожающих национальной безопасности Украины».
Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в «черный список» ещё 32 российских актёра. Теперь в списке 259 человек, среди них Олег Газманов, Алишер Моргенштерн, Юлия Чечерина, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и другие.
Известно, что популярный рэпер Алишер Моргенштерн подал в Окружной административный суд города Киева иск к СБУ, чтобы оспорить данное решение.
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