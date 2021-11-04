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Минкульт Украины внес Галкина в «черный список»

, 15:15

Минкульт Украины внес Галкина в «черный список»
Максим Галкин, фото: Instagram

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ)  внесло известного юмориста, телеведущего Максима Галкина в «черный список». Артисту запрещен въезд на территорию страны с 3 ноября.

Галкин вошел в список лиц, «угрожающих национальной безопасности Украины».

Ранее сообщалось, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в «черный список» ещё 32 российских актёра. Теперь в списке 259 человек, среди них Олег Газманов, Алишер Моргенштерн, Юлия Чечерина, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум и другие.

Известно, что популярный рэпер Алишер Моргенштерн подал в  Окружной административный суд города Киева иск к СБУ, чтобы оспорить данное решение. 

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