Новый список актёров из России, которых Минкультуры Украины назвало «угрожающими нацбезопасности»

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3 ноября 2021, 17:44

фото из соцсети

Министерство культуры Украины сообщило о признании 32 актёров из Российской Федерации «угрожающими нацбезопасности». В итоге в украинском «чёрном» списке оказалось 258 фамилий россиян.

В список вошли актеры:

Павел Богомолов (российский каскадёр и актёр, играл в фильме "Солнцепёк" про войну на Донбассе),

Илья Власов,

Михаил Разинкин,

Анастасия Бакланова,

Роман Гусев,

Константин Гапонов,

Вячеслав Земляной,

Максим Шпаковский,

Андрей Фомин,

Илья Домбровский,

Юрий Котов,

Людмила Яковлева,

Игорь Лучихин,

Татьяна Бурнакина,

Екатерина Федченко,

Екатерина Насонова,

Андрей Пензин,

Владимир Миллер,

Александр Романов,

Усейн Дегерменджи,

Александр Классен,

Андрей Скабар,

Сергей Воробьев,

Валентин Томусяк,

Александр Загляев,

Роман Никифоров,

Дмитрий Чудин,

Александр Лапшов,

Александр Марушев,

Егор Попов,

Евгений Кузьмин,

Михаил Грищенко.

Портал «СТРАНА.ua» опубликовал новость о признании 32 актёров из России «угрожающими нацбезопасности» со ссылкой на Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщение цитирует RT: «Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло ещё 32 российских актёра в перечень лиц, «угрожающих национальной безопасности Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский в конце октября предоставил ответ на петицию о запрете гастролей российских артистов в стране.

Зеленский обратился к премьер-министру, секретарю СНБО и главе СБУ с поручением проанализировать состояние соблюдения требований соответствующего законодательства, в частности закона Украины «О гастрольных мероприятиях на Украине» в части проведения гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане государства-агрессора».

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