В Минкультуры Украины сообщили о признании еще 32 российских артистов «угрожающими нацбезопасности»

Министерство культуры Украины по представлению СБУ днем в среду, 3 ноября, внесло еще 32 актера из Российской Федерации в список лиц, которые якобы угрожают национальной безопасности страны.
Согласно последней информации, в общей сложности в перечне лиц, "создающих угрозу нацбезопасности" Украины, находятся 258 человек.
Напомним, в августе 2015 года украинское Министерство культуры обнародовало "черный список" артистов, в частности из России, которые якобы угрожают нацбезопасности. В данном перечне, среди прочих, значатся Олег Газманов, Валерия, Юлия Чичерина, Александр Розенбаум, Сергей Пенкин.
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