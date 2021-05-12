Опасен для Незалежной. Служба безопасности Украины включила Моргенштерна в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности

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12 мая 2021, 16:40

Служба безопасности Украины включила российского рэпера Моргенштерна в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Новость вызвала бурю обсуждений в Рунете.

Главная причина - рэпер «во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии».

«Давно мечтаю об этом, не хочу, чтобы мои дети слушали это», «В кои-то веки согласен с украинцами», «Странно почему в России до такого не додумались?», - спрашивают пользователи сети и судя по их комментариям, творчество эпатажного рэпера – тема, где обе страны должны быть солидарны. Хотя, если учесть, что Моргенштерн теперь сотрудник «Альфа-банка», в ближайшее время мечте многих россиян не суждено исполниться.

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