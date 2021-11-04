На Земле началась крупнейшая магнитная буря за последние несколько лет

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4 ноября 2021, 13:58

Земля, фото: pixels.com

На Земле началась одна из крупнейших за последние несколько лет магнитная буря. Нестабильность магнитного поля будет сохраняться ещё не менее 2-3 суток, об этом сообщили в четверг, 4 ноября, в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН).

Магнитная буря началась неожиданно около часа ночи по московскому времени.

«Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале»,- пояснили в организации.

Отмечается, что магнитная буря должна завершиться не позднее 12-15 часов (мск).

Ранее сообщалось, что 31 октября в магнитосфере Земли после произошедшей в четверг вспышки на Солнце началась магнитная буря.

Астронавт Томас Песке показал последствия мощной вспышки на Солнце из космоса.

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