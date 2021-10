Астронавт Томас Песке показал последствия мощной вспышки на Солнце из космоса

Астронавт Европейского космического агентства Томас Песке показал фотографии южного полярного сияния, которые стали видны благодаря необычной вспышке на Солнце.

«Возвращение южного полярного сияния! Наши орбиты и солнечный ветер позволили нам наблюдать за ними снова, никто не останется разочарован»,- поделился космонавт.

Томас Песке находится на Международной космической станции. Он прибыл на МКС 23 апреля на многоразовом корабле SpaceX Crew-2.

Ранее сообщалось, что вечером 28 октября на Солнце произошла мощная вспышка класса Х. Она вызвала магнитную бурю, которая началась на Земле 31 октября.

???????????? Le retour des aurores australes ! Notre orbite et le vent solaire nous ont permis d’en observer à nouveau, personne ne va s’en plaindre ????

Aurora season is back! Our orbits and the solar wind has made the aurora visible again. We are not complaining! ???? #MissionAlpha pic.twitter.com/AAHrtfOAt3