Днем 31 октября на Земле началась магнитная буря

Аргументы Недели → Общество 13+

31 октября 2021, 19:47

Земля, фото: pixels.com

В воскресенье, 31 октября, в магнитосфере Земли после произошедшей в четверг вспышки на Солнце началась магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

«В магнитосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (слабая, уровень G1)»,- говорится на сайте организации.

По данным лаборатории, магнитная буря началась в районе 15 часов дня. Согласно прогнозу, она продлится до середины дня понедельника. Отмечается, что ее вызвала мощная вспышка класса Х, которая произошла на Солнце вечером 28 октября.

Напомним, что 12 мая на Земле была зафиксирована сильнейшая за два года магнитная буря. Тогда в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН уточнили, что бури такого уровня могут оказать существенное воздействие на энергетические системы, вызвать перерывы в спутниковой навигации и проблемы в работе низкочастотной радионавигации, а также способны прервать радиосвязь.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости