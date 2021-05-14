Сильнейшая за два года магнитная буря была зафиксирована на Земле

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14 мая 2021, 12:29 Источник: Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН

Земля, pixabay.com

Вечером 12 мая ученые зарегистрировали крупнейшую с 2019 года магнитную бурю планетарного масштаба. Согласно последней информации, природу данного события к настоящему моменту установить не удалось.

В Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщили, что пик магнитной бури пришелся на вечер 12 мая по московскому времени. Уровень геомагнитных возмущений достиг семерки по девятибалльной шкале.

Ученые отметили, что фактически Земля испытала один короткий и сильный космический удар. Подчеркивается, что в тот день на Солнце не происходило никаких заметных событий, а буря отсутствовала в прогнозе.

Уточняется, что бури такого уровня могут оказать существенное воздействие на энергетические системы, вызвать перерывы в спутниковой навигации и проблемы в работе низкочастотной радионавигации, а также способны прервать радиосвязь.

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