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Магнитная буря среднего уровня началась на Земле

, 10:53 Источник: РИА "Новости"

Магнитная буря среднего уровня началась на Земле
Земля, pixabay.com

Утром в понедельник, 1 марта, на Земле началась магнитная буря среднего уровня G2. Об этом сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

Подчеркивается, что магнитная буря, которая происходит в настоящий момент в магнитосфере Земли, является умеренной. Согласно последней информации специалистов, это случилось на следующий день после вспышки на Солнце, которой был присвоен класс С.

Отмечается, что согласно более ранним прогнозам ученых, вероятность магнитной бури в понедельник составляла всего 10 процентов.

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