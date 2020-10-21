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На Землю обрушилась магнитная буря, которая продлится больше недели

, 11:44 [ «Аргументы Недели» ]

На Землю обрушилась магнитная буря, которая продлится больше недели
солнце, фото: pixabay.com

Метеорологи сообщили, что с 20 октября начнется магнитная буря и продлится вплоть до 29 октября. Ее пик ожидается с 21 по 25 октября. Сила магнитного возмущения прогнозируется в 5 баллов, это максимум из возможного.

Вероятны сбои в работе электросетей, навигационных систем и телеспутников, а также сотовой связи.

Людям советуют в эти дни не переутомляться, высыпаться и отказаться от тяжелой пищи. Активную физическую нагрузку лучше заменить на йогу или гимнастику. Уменьшить свое пребывание на открытом воздухе, но не забывать проветривать помещения. По возможности лучше воздержаться от управления автомобилем.

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