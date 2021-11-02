Песков по продлению нерабочих дней призвал ориентироваться на официальную информацию, не верить слухам

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2 ноября 2021, 13:28

Дмитрий Песков, Kremlin Pool/Global Look Press

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную информацию, а не верить слухам по поводу продления нерабочих дней в России. Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 20 октября поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести дополнительные нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы.

Российский лидер тогда подчеркнул, что при необходимости нерабочие дни можно будет продлить после 7 ноября.

Сегодня Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальную информацию и напомнил, что все регионы обладают особыми полномочиями и по своему усмотрению могут продлить режим нерабочих дней.

В субботу, 30 октября, на территории России начались нерабочие дни. Главы шести регионов РФ – Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, а также Курской областей – решили ввести нерабочие дни с 25 октября. Москва и Подмосковье, ввели их с четверга, 28 октября

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее выражала мнение, что для перелома ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 может потребоваться больше одной нерабочей недели.

В Новгородской области нерабочие дни уже продлили до 14 ноября,- сообщает "Свободная пресса".

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