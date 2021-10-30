В России начинаются нерабочие дни для сдерживания заболеваемости COVID-19

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30 октября 2021, 09:05

пустой офис, pixabay.com

В субботу, 30 октября, на территории России начинаются нерабочие дни, которые ранее объявил президент страны Владимир Путиным, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом нового типа.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова озвучила предложение о введении нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября в целях улучшения ситуации с COVID-19. Отмечалось, что регионы, где эпидемиологическая ситуация наиболее трудная, могут ввести режим раньше – с 23 октября.

20 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому в период нерабочих дней за работниками сохраняется зарплата.

Главы шести регионов РФ – Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской, а также Курской областей – решили ввести нерабочие дни с 25 октября. Еще часть регионов, среди которых Москва и Подмосковье, ввели их с четверга, 28 октября

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