Первый российский регион продлил нерабочие дни - им стала Новгородская область

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1 ноября 2021, 17:04 Источник: РИА Новости

Великий Новгород, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

На заседании регионального штаба Новгородской области принято решение о продлении нерабочих дней в регионе еще на одну неделю — до 14 ноября. Об этом сообщил Губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Это первый регион России, в котором продлен локдаун. «Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком. В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будут закрыты»,— сказал губернатор в ходе заседания.

По данным оперштаба. на 1 ноября в регионе выявлено 284 инфицированных, 11 человек скончались.

Нерабочие дни в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в России объявлены с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах, в том числе Новгородской области, локдаун начался раньше - с 25 октября.

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