Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил бесплатно раздавать гражданам экспресс-тесты на COVID-19

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2 ноября 2021, 12:43

Виталий Милонов. Фото с сайта Госдумы

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил бесплатно раздавать гражданам экспресс-тесты на COVID-19. По мнению Милонова, в связи с ростом заболеваемости новой инфекцией растёт важность «своевременного обнаружения и выявления случаев инфицирования».

Он полагает, что необходимо разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирусную инфекцию нового типа путём раздачи бесплатных самостоятельных экспресс-тестов населению по месту жительства. Обращение парламентария направлено на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает RT.

Милонов предложил раздавать тесты и маркеры одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ жителям. По его идее, к каждому счёту мог бы прикрепляться небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве из расчёта два-три теста на один месяц.

Депутат подчеркнул, что при этом не потребует дополнительных расходов из бюджета на доставку тестов.

Как считает Милонов, применение метода самостоятельного тестирования на COVID-19 поспособствует «снижению нагрузки на учреждения здравоохранения, позволит быстрее выявлять заболевших и принимать оперативное решение о госпитализации».

За минувшие сутки в России зарегистрировали 39 008 новых случаев заражения коронавирусом. И максимальное количество смертей.

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