Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил бесплатно раздавать гражданам экспресс-тесты на COVID-19

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов предложил бесплатно раздавать гражданам экспресс-тесты на COVID-19. По мнению Милонова, в связи с ростом заболеваемости новой инфекцией растёт важность «своевременного обнаружения и выявления случаев инфицирования».
Он полагает, что необходимо разработать систему оперативного тестирования граждан на коронавирусную инфекцию нового типа путём раздачи бесплатных самостоятельных экспресс-тестов населению по месту жительства. Обращение парламентария направлено на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает RT.
Милонов предложил раздавать тесты и маркеры одновременно с ежемесячной рассылкой счетов за ЖКХ жителям. По его идее, к каждому счёту мог бы прикрепляться небольшой набор маркеров по числу проживающих в конкретной квартире или домохозяйстве из расчёта два-три теста на один месяц.
Депутат подчеркнул, что при этом не потребует дополнительных расходов из бюджета на доставку тестов.
Как считает Милонов, применение метода самостоятельного тестирования на COVID-19 поспособствует «снижению нагрузки на учреждения здравоохранения, позволит быстрее выявлять заболевших и принимать оперативное решение о госпитализации».
За минувшие сутки в России зарегистрировали 39 008 новых случаев заражения коронавирусом. И максимальное количество смертей.
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