В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки – 1 178
2 ноября 2021, 12:00
За прошедшие сутки количество летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось на 1 178. Данный показатель, согласно данным оперштаба, стал максимальным в стране с начала пандемии.
В оперативном штабе утром во вторник, 2 ноября, уточнили, что за минувшие 24 часа, в частности, 98 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 83 – в Санкт-Петербурге, 49 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 240 871 человек.
Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ зарегистрировали 39 008 случаев заражения коронавирусом.
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