В России зафиксировали новый максимум смертей от COVID-19 за сутки – 1 178

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2 ноября 2021, 12:00

врачи в защитных костюмах, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие сутки количество летальных исходов из-за коронавируса в России увеличилось на 1 178. Данный показатель, согласно данным оперштаба, стал максимальным в стране с начала пандемии.

В оперативном штабе утром во вторник, 2 ноября, уточнили, что за минувшие 24 часа, в частности, 98 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 83 – в Санкт-Петербурге, 49 – в Московской области. В общей сложности с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 240 871 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в РФ зарегистрировали 39 008 случаев заражения коронавирусом.

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