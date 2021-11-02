В России выявили 39 008 новых случаев заражения COVID-19

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2 ноября 2021, 11:47

анализ крови, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 39 008 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщили во вторник, 2 ноября, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заболевания коронавирусом за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 3 136 (8,0%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа в России зарегистрировали 8 593 200 случаев заболевания.

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