Крым обновил антирекорд по количеству заразившихся COVID-19 за сутки – 732
2 ноября 2021, 11:18
В Крыму уже месяц ежедневно выявляют максимальное за весь период количество заболевших коронавирусом нового типа. В минздраве республики заявили, что 1 ноября зафиксировали 732 новых случая.
Антирекорд обновляется в Крыму ежедневно со 2 октября, когда на территории республики был зарегистрирован 421 случай заражения. С 29 октября количество выявленных случаев заболевания превысило 700 в сутки.
В минздраве уточнили, что в общей сложности с начала пандемии в Крыму выявили 98 228 зараженных. Выздоровели 85 613 человек, в частности, 1 221 за минувшие 24 часа. Жертвами коронавирусной инфекции стали 3 030 человек, в частности, 20 за прошедшие сутки.
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