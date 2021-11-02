Крым обновил антирекорд по количеству заразившихся COVID-19 за сутки – 732

Аргументы Недели → Общество 13+

2 ноября 2021, 11:18

тесты на COVID-19, pixabay.com

В Крыму уже месяц ежедневно выявляют максимальное за весь период количество заболевших коронавирусом нового типа. В минздраве республики заявили, что 1 ноября зафиксировали 732 новых случая.

Антирекорд обновляется в Крыму ежедневно со 2 октября, когда на территории республики был зарегистрирован 421 случай заражения. С 29 октября количество выявленных случаев заболевания превысило 700 в сутки.

В минздраве уточнили, что в общей сложности с начала пандемии в Крыму выявили 98 228 зараженных. Выздоровели 85 613 человек, в частности, 1 221 за минувшие 24 часа. Жертвами коронавирусной инфекции стали 3 030 человек, в частности, 20 за прошедшие сутки.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости